Atl. de San Luis femenil suma su primer punto

El Atlético de San Luis empató a cero goles con las Águilas del América, para de esta forma obtener su primer punto luego de jugarse la tercera fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, que tuvo lugar en el Estadio "Alfonso Lastras Ramírez", que registró una entrada de 17113 aficionados.

Una grata sorpresa fue la que se llevaron los aficionados que acudieron al inmueble de la colonia Valle Dorado, ya que luego de dos juegos, el accionar del conjunto potosino ha cambiado radicalmente y aunque todavía les falta mucho por trabajar, ayer ante un equipo hecho y derecho como lo es el América que dirige Leonardo Cuéllar, le jugaron al tú por tú y tuvieron sus oportunidades de anotar, pero no las concretaron y al final firmaron un empate a cero goles.

El partido resultó interesante con un América que desde el inicio salió a presionar al cuadro potosino que tuvo momentos de incertidumbre, pero en cuanto se asentó en el terreno de juego, empezó a tener una mayor posesión del esférico, a tocar su balón y a generar jugadas de peligro.

San Luis ya tuvo una mejor idea de cómo jugar, fueron más seguras, mejoraron su toque y esto les dio más oportunidades de ir al frente y a pesar de que al inicio América generó jugadas de gol, poco a poco las potosinas respondieron al minuto 30 con un disparo de Daniela Carrandi que pegó en el travesaño de la portería visitante; o en un jugada en donde las locales tuvieron para anotar, pero la defensa americanista salvó del tanto de la quiniela, por lo que al final de los primeros 45 minutos se fueron al descanso con un empate a cero tantos.

En el segundo tiempo, América hizo un par de cambios y con ello, buscó tener más el control de las acciones y creo más oportunidades de gol frente al marco de Cinthia Monreal, que en una jugada como felina luchó por el esférico a centímetros de pasar la línea de gol y se quedó con el balón ante el asedio de la rival americanista.

América estuvo insistiendo, pero no pudo concretar sus opciones, San Luis respondió con buenas descolgadas, pero no concretó, como fue el caso de Karen Vázquez, que no aprovechó un buen servicio y al final tiró mal hacia la portería rival, y tuvieron otra en donde la misma jugadora mandó un servicio rasante a la llegada de Sharon Morales, que no pudo concretar correctamente.

Las chicas de Coapa, en el minuto 40 tuvieron el gol, en un gran tiro de Alexia Villanueva que pegó en el travesaño para que se salvara el San Luis, y al final, los dos equipos brindaron un buen partido que terminó con un salomónico empate sin goles.