Atl. de San Luis rescata empate ante los Xolos

Gracias a una anotación de último minuto de Felipe Gallegos, el Atlético de San Luis rescata un empate a 2 goles, ante el Xolos de Tijuana, en partido correspondiente a la jornada 5 del Clausura Guardianes 2021 que tuvo lugar ayer en el estadio Lastras Ramírez.

Con este resultado el cuadro que dirige Leonel Rocco llega a 4 puntos, y por su parte el Xolos de Tijuana llega a 9 unidades, por lo que ambos cuadros deberán de esperar a que concluya esta fecha para saber en qué lugar se colocarán en la tabla de posiciones.

El cuadro potosino inicio a tambor batiente el partido presionando desde la salida al Tijuana y eso les redituó una tempranera anotación al minuto 3 de juego, cuando Damián Batallini le roba el esférico a un elemento de los Xolos y el balón le llegó a Juan David Castro, y éste con una finta se quitó a un rival y se encaminó hacia la portería visitante y con un tiro cruzado venció al portero de Tijuana para poner arriba al Atlético de San Luis con marcador de 1-0.

Después del gol, el conjunto visitante reaccionó y empezó a ir al frente y a poner en aprietos al cuadro del Atlético de San Luis, y en el minuto 19, una jugada que terminó con un tiro de Tijuana a un lado del marco potosino, el VAR mando llamar al árbitro Santander y éste luego de revisar la jugada marco penal, que fue cobrado magistralmente por Fidel Martínez para empatar el marcador a un tanto.

Al minuto 31 el cuadro de los Xolos de Tijuana le dio la vuelta al marcador en un saque de manos, en donde el Atlético de San Luis no defiende bien, y en un centro, remata de cabeza Fidel Martínez para anotar su segundo gol en su cuenta personal y segundo para los visitantes y de esta forma irse arriba en los cartones por 1-2; San Luis trata de reaccionar y Damián Batallini por poco empata, pero su tiro se estrella en el poste de la portería visitante.

Ya en el resto del tiempo para concluir la primera mitad, el Atlético de San Luis reaccionó pero no pudo anotar el tanto del empate, por lo que así se fueron al descanso de medio tiempo.

El arranque del segundo tiempo, Atlético de San Luis salió a presionar y a no dejar jugar a los Xolos y estuvo creando algunas opciones de gol, pero no las pudieron concretar, San Luis a pesar de los cambios, mantuvo la presión, pero no aprovechó sus opciones de gol, y lamentablemente el técnico Leonel Rocco, no ha podido dar con la fórmula ganadora.

En tiempo de compensación, el Atlético de San Luis logró empatar el partido, gracias a un excelente tiro de media distancia de Felipe Gallegos, que dejo parado al portero de Xolos, Jonathan Orozco, para de esta forma empatar a 2 goles ante el Xolos, y de esta forma conservar el invicto en el inmueble de la Colonia Valle Dorado.