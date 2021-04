Atl. de SL y Bravos luchan por no quedar en el último lugar

En un duelo de coleros, esta noche se enfrentan en el marco de la décima cuarta fecha del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, el cuadro del Atlético de San Luis que visita a los Bravos de Juárez, en duelo a celebrarse a las 21:30 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Tanto Atlético de San Luisa como Bravos de Juárez están metidos en una pésima racha de 6 encuentros sin poder conocer la victoria, ya que coincidentemente la última vez que ambos cuadros ganaron fue en la jornada 7, en donde los potosinos vencieron por la mínima diferencia a Santos Laguna y por su parte el Bravos de Juárez le ganó 1-0 a Mazatlán.

A parte de esa jornada ambos equipos no han podido sumar de tres puntos, por lo que al conjunto de los Bravos tuvo que hacer un cambio de entrenador con la llegada del profesor Alfonso Sosa, un viejo conocido de la afición potosina, y que conoce muy bien al plantel, aunque con algunos cambios en cuanto a jugadores pero que sabe cómo se desempeñan en el terreno de juego.

El Atlético de San Luis después de esa victoria polémica ante Santos, no ha podido ganar y ha empatado con Tigres, Toluca, y perdió con Atlas, Querétaro, Pumas y Monterrey, por lo que ha sumado dos puntos de 18 disponibles, que le ha valido caer al último lugar en la tabla del cociente o de la multa y en este momento tendría que pagar 120 millones de pesos.

Tanto a la directiva como al cuerpo técnico como jugadores, tienen su objetivo en la calificación, que matemáticamente no está lejos, pero para ello deberán de sumar de tres puntos, porque de otra manera, no van a poder alcanzar el objetivo de llegar a la Liguilla, el partido de esta noche puede ser el ideal para regresar a la senda de la victoria, pero en el terreno de juego son once contra once y los potosinos no han tenido buenos resultados fuera de casa.