logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlante va a Leagues Cup sin presiones

Por El Universal

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Atlante va a Leagues Cup sin presiones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- La próxima semana arranca una nueva edición de la Leagues Cup, el torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS. En esta ocasión, el Atlante hará su presentación, con la gran intención de competir, más que con la obligación de trascender.

      Los Potros de Hierro no son ajenos a los torneos internacionales o regionales, pero esta será su primera participación, tras el regreso a la Primera División, por lo que el objetivo es competir y dejar una buena imagen.

      "No hay ninguna exigencia para nosotros; sinceramente, no estamos pensando en la exigencia de la MLS. Vamos a competir y a salir a ganar los partidos; después, veremos para qué nos alcanza", compartió el estratega Miguel Herrera.

      En el plano institucional, el "Piojo" considera que el certamen les servirá para demostrar "que estamos listos para estar en todos los torneos que impliquen estar en la Liga MX".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En esta edición, México recibirá cuatro partidos, aunque el "Piojo" considera que eso no es suficiente para llamarlo un torneo binacional, ya que el resto de los encuentros se disputará en Estados Unidos.

      Incluso, recordó lo que vivió como entrenador de los Xolos de Tijuana en un duelo ante Querétaro dentro de la Leagues Cup, cuando el estadio apenas reunió a 200 aficionados.

      "Debería ser recíproco o algunos partidos aquí y unos allá. Sí tendrían que analizar bien cómo ver las circunstancias de que se pueda jugar en los dos países y que realmente sea un torneo binacional", sentenció.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial
        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial

        FIFA enfrenta oposición global por plan de capital privado para Mundial

        SLP

        AP

        La FIFA enfrenta crisis interna y amenaza de boicot tras propuesta de filial comercial.

        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX
        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX

        Jugador de la Sub-20 hace un llamado a los clubes de Liga MX

        SLP

        El Universal

        Luis Gómez destacó la unión del equipo y solicitó más oportunidades en Primera División.

        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes
        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes

        Liga MX: Jornada 3 presenta tres duelos este viernes

        SLP

        El Universal

        Atlético San Luis recibe a Tijuana en el Alfonso Lastras a las 21:00 horas

        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP
        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP

        Video | Gilberto Mora causa furor en SLP

        SLP

        Redacción

        Aficionados potosinos recibieron al jugador de Xolos antes del duelo contra el Atlético de San Luis