Atlante va a Leagues Cup sin presiones
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México.- La próxima semana arranca una nueva edición de la Leagues Cup, el torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS. En esta ocasión, el Atlante hará su presentación, con la gran intención de competir, más que con la obligación de trascender.
Los Potros de Hierro no son ajenos a los torneos internacionales o regionales, pero esta será su primera participación, tras el regreso a la Primera División, por lo que el objetivo es competir y dejar una buena imagen.
"No hay ninguna exigencia para nosotros; sinceramente, no estamos pensando en la exigencia de la MLS. Vamos a competir y a salir a ganar los partidos; después, veremos para qué nos alcanza", compartió el estratega Miguel Herrera.
En el plano institucional, el "Piojo" considera que el certamen les servirá para demostrar "que estamos listos para estar en todos los torneos que impliquen estar en la Liga MX".
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En esta edición, México recibirá cuatro partidos, aunque el "Piojo" considera que eso no es suficiente para llamarlo un torneo binacional, ya que el resto de los encuentros se disputará en Estados Unidos.
Incluso, recordó lo que vivió como entrenador de los Xolos de Tijuana en un duelo ante Querétaro dentro de la Leagues Cup, cuando el estadio apenas reunió a 200 aficionados.
"Debería ser recíproco o algunos partidos aquí y unos allá. Sí tendrían que analizar bien cómo ver las circunstancias de que se pueda jugar en los dos países y que realmente sea un torneo binacional", sentenció.
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