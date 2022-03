Atlas no es favorito en el Clásico Tapatío: Diego Cocca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Más allá de llegar al partido en el cuarto lugar y el rival en noveno sitio, siendo campeón, con una idea clara de juego y con una defensa que se ha convertido en una muralla, no hace que el Atlas sea favorito sobre Guadalajara en el Clásico Tapatío del próximo domingo en el Estadio Jalisco, según comentó el técnico Diego Cocca.

"No interesa en un clásico cómo viene cada equipo, yo no le doy importancia, yo hago hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, más allá de lo que pueda hacer el rival, hay mucha presión porque queremos ganar, pero si hacemos lo que tenemos que hacer y nos centramos en eso, estaremos enfocados en eso, más de lo que se diga afuera, cada partido es importante, ahora viene el Clásico, para mí es un privilegio poder dirigir un Clásico Tapatío", comentó el estratega argentino.

Cocca sabe que la figura del Rebaño Sagrado es Alexis Vega, jugador al que deberán tenerle especial cuidado, ya que se ha convertido en un ejecutor constante de los rojinegros del Atlas, sin embargo lo que realmente le importa al sudamericano, es lo que su equipo haga dentro del terreno de juego.

"Es un jugador de Selección, que tiene gol, Chivas tiene muchas expectativas con él, haremos lo que tenemos que hacer para que no nos lastime, pero pensamos en lo que tenemos que hacer para poder ganar el partido", dijo Cocca.