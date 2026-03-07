logo pulso
Atlas recibe a Chivas en el Estadio Jalisco

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Atlas recibe a Chivas en el Estadio Jalisco

México.- En una nueva edición del Clásico Tapatío, Atlas recibe en el estadio Jalisco a las Chivas del Guadalajara en un partido que promete ser emocionante y donde ambos equipos quieren los tres puntos.

Los Rojinegros llegan al Clásico Tapatío con los ánimos encendidos, ya que a media semana lograron sacar una victoria de 2-1 ante Xolos de Tijuana, sumando 16 puntos que los colocan en la posición 6 de la tabla general.

Por su parte, el Rebaño Sangrado no vio actividad en la fecha 9, pero arrastra dos partidos consecutivos con derrota, ante Cruz Azul y Toluca.

A pesar de los descalabros, el cuadro Rojiblanco dirigido por el argentino Gabriel Milito se mantiene con 18 unidades que los coloca en la tercera posición de la tabla general del Clausura 2026.

