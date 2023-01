Atlas será multado por el mal estado de la cancha del Jalisco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- Atlas anunció este viernes 6 de enero que el duelo ante el Toluca, programado para este sábado en el Estadio Jalisco, fue pospuesto por malas condiciones en la cancha.

El presidente del Atlas, José Riestra, reveló en conferencia de prensa que la Liga MX impondrá al equipo rojinegro una multa después de que no podrá jugarse el partido de la jornada 1.

"Sin duda hay una sanción, estas situaciones se tornan a la disciplinaria, este artículo se aprobó en diciembre pasado después de lo que sucedió en otras canchas", dijo.

Riestra indicó que el inmueble estará pronto en condiciones para albergar el compromiso de la siguiente fecha ante el Mazatlán FC, que también se deberá disputar en la casa de los Zorros.

"La gente que trabaja ahí día con día nos comentó que lo va a recuperar, la cancha no se verá al cien por ciento, sobre todo por los trabajos que se están haciendo, pero estará en un estado óptimo para poder jugar. Después del plan, no debería haber problema para jugar contra Mazatlán", concluyó el directivo.

El compromiso ante los Diablos Rojos aún no tiene fecha para disputarse, pero se espera que sea anunciado en la siguiente semana.