Atlas tiene nuevo presidente

Ante la salida de Pedro Portilla de la presidencia ejecutiva del Atlas, José Riestra López ha sido nombrado por Alejandro Irarragorri, presidente del consejo directivo de Grupo Orlegi, como nuevo presidente de los rojinegros y de inmediato tomó la palabra y aseguró la permanencia de Diego Martín Cocca como director técnico, así como de Israel Villaseñor, como director de gestión deportiva de la institución.

"Estoy convencido y seguro de poder encontrar la llave que nos ayude a encontrar el camino de esta institución. Todos sabemos de su potencial y hacia dónde debe ir. Hemos tenido la oportunidad de conocer Atlas, hacer un diagnóstico y poder determinar las causas de por qué no se ha podido dar la vuelta", dijo Riestra en su presentación.

Sobra la decisión de mantener al cuerpo técnico para el Clausura 2021, José Riestra señaló que lo hace, debido a que Cocca es un entrenador que sabe revertir la situación actual que se vive, como lo ha hecho en anteriores equipos.

"Conocemos a Diego desde hace varios años, hemos visto su transformación, que ha sido capaz de darle vuelta a situaciones similares a la que vivimos hoy. Estamos convencidos de que él es quien debe estar al frente. Si los resultados no se dan es porque en el plantel nos convertimos en víctimas y es más fácil culpar a la mala suerte, pero nosotros queremos que la gente capaz de transformar, sea parte de este proyecto, ahora hay que encontrar a los jugadores que estén convencidos", indicó el nuevo presidente de los Zorros.

Esto según lo que señaló Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Grupo Orlegi.

"El problema no pasa por la calidad de los jugadores, porque el análisis estadístico, técnico y táctico, tenemos clara la calidad de cada jugador. El problema lo tenemos en la adaptación y como toda la energía negativa que circula en la organización, lejos de proyectarlos y potenciarlos, los disminuye y los hace parte del problema. Aquí necesitamos gente valiente, de piel gruesa y que entienda que el proyecto va más allá de un torneo, un partido o una Liguilla. La transformación no sucede de la noche a la mañana", indicó el directivo.