Atlas vs América. Horario y canales para ver el juego

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Uno de los juegos más atractivos de la Jornada 9 del torneo Clausura 2023 será la visita del América al Estadio Jalisco para enfrentar a los Zorros del Atlas.

Las Águilas de Fernando Ortiz llegan con la misión de seguir sumando puntos para mantenerse en los primeros cuatro lugares de la clasificación.

Por su parte, los Rojinegros de Benjamín Mora no ganan desde su debut en la Jornada 2 (su duelo de J1 se pospuso) y ya hilan siete enfrentamientos sin sumar de a tres unidades.

Los de Coapa se encuentran en la tercera posición con 16 puntos, mientras que el equipo tapatío están fuera de los puestos de repechaje en el sitio 14 con siete unidades.

¿Cuándo y dónde ver el Atlas vs América?

El enfrentamiento entre Atlas y América será visto por diferentes canales y por fortuna de los aficionados el encuentro se transmitirá por televisión abierta.

Fecha: Sábado 25 de febrero.

Horario: 21:05.

Canales: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Afizzionados y Vix+.

Este partido cerrará la jornada sabatina, que también tendrá enfrentamientos como FC Juárez vs Cruz Azul y Tigres vs Guadalajara.