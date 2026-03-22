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Atlas y Gallos firman empate sin goles

Por El Universal

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
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Atlas y Gallos firman empate sin goles

México.- El Jalisco fue testigo de un duelo que tuvo un esbozo de emociones, intentos y hasta momentos de drama, pero careció de lo más importante: el gol.

Atlas y Querétaro no se hicieron daño, en un partido donde el balón rondó las áreas, pero jamás cruzó la línea, al menos no de forma válida. 

En los últimos suspiros del partido Eduardo Aguirre mandó la pelota al fondo de las redes, pero tras la revisión en el VAR el tanto fue anulado, por fuera de lugar.

El arranque tuvo ritmo. Querétaro avisó temprano con remates, Atlas respondió con aproximaciones, pero el partido se volvió un intercambio de llegadas sin contundencia en las porterías.

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La más clara del primer tiempo llegó al 43´, cuando Alí Ávila sacó un disparo que obligó a una gran intervención de Camilo Vargas.

En la segunda mitad, Atlas apretó. Diego González se convirtió en protagonista con varios intentos, incluido un disparo que se fue apenas desviado. El silbatazo final decretó un empate (0-0) que deja a Atlas en la pelea por los puestos de Liguilla.

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