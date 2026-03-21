BAILE DE LOS LANCEROS
NOCHE DE GLAMOUR EN LA SOCIEDAD POTOSINA LA LONJA
Galeria
Esta noche, la Sociedad Potosina La Lonja llevará a cabo el Baile de Los Lanceros, en una estupenda celebración de colorido.
Edgardo Martínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, con su esposa Judith Gómez, así como sus compañeros, y Raúl Rivera Castillo, gerente general, presidirán este tradicional festejo.
El atractivo principal de esta celebración es la presentación de los cuadros de Los Lanceros.
Así, iniciará el baile que reunirá a las familias más representativas de la sociedad de San Luis, en una noche que reserva interesantes atractivos y agradables sorpresas.
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