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BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

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BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

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BAILE DE LOS LANCEROS

NOCHE DE GLAMOUR EN LA SOCIEDAD POTOSINA LA LONJA

Por PULSO

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
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Esta noche, la Sociedad Potosina La Lonja llevará a cabo el Baile de Los Lanceros, en una estupenda celebración de colorido.

Edgardo Martínez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo, con su esposa Judith Gómez, así como sus  compañeros, y Raúl Rivera Castillo, gerente general, presidirán este tradicional festejo.

El atractivo principal de esta celebración es la presentación de los cuadros de Los Lanceros.

Así, iniciará el baile que reunirá a las familias más representativas de la sociedad de San Luis, en una noche que reserva interesantes atractivos y agradables sorpresas.

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