Atlas y Pumas, por el primer capítulo en semifinales

Luego de superar la fase de cuartos de final, Atlas y Pumas se verán las caras en la antesala de la final por el título de la Liga MX. Los felinos recibirán en Ciudad Universitaria el duelo de ida de esta llave que, hasta antes del repechaje, se pudo considerar dispareja por el rendimiento de ambos clubes en la fase regular.

Pero una vez en instancias definitorias, los del Pedregal han equilibrado la balanza y prometen no ser la víctima, aunque no saltarán a la cancha como favoritos. Los dos conjuntos mostraron credenciales para llegar hasta la semifinal. Pumas, por un lado, dejó en el camino a Toluca y su archirrival el América, en repechaje y cuartos, respectivamente; en tanto que los Zorros dieron cuenta del Monterrey gracias a su mejor acomodo en la tabla general.

La historia entre estos clubes en Liguilla no tiene muchas memorias, pues apenas se han encontrado en un par de ocasiones, en ambas con resultado favorable para los de la UNAM. La última vez que chocaron en semifinales fue en 2004, cuando en el torneo Apertura los capitalinos echaron a los tapatíos en su camino por la obtención del bicampeonato. Desde ese entonces han pasado 17 años y ahora el cuadro Rojinegro tiene la oportunidad de probar venganza.

Si bien los números históricos favorecen a los Auriazules, los resultados actuales dan al Altas como el cuadro favorito para avanzar, pues terminó como segundo lugar general y le sacó ocho puntos de ventaja a los universitarios. Los dirigidos por Diego Cocca llegan a CU con la intención de llevarse una ventaja para el partido en el Jalisco, mientras que Pumas llega en inmejorable estado anímico y con un ascenso futbolístico meteórico, que lo hace un cuadro combativo y con sed de revancha, a un año de haber llegado a la final y quedarse frustrado en el intento bajo el timón de de Andrés Lillini.

En su más reciente duelo, en la fecha 1 del torneo Grita México Apertura 2021, Pumas y Zorros empataron sin goles en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde este jueves medirán fuerzas en el primero de los dos duelos que definirán quién disputará una nueva final ante quien resulte vencedor de la otra llave entre Tigres y León. El partido entre universitarios y la Academia está pactado para las 21:00 horas y será trasmitido por TUDN.