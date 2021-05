Atlas y Tigres abren repesca

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Zorros del Atlas reciben este sábado a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en duelo de la reclasificación con el sueño de avanzar para seguir en la búsqueda del campeonato.

Atlas ubicado en la séptima posición con 25 unidades recibe en partido único a los felinos en el estadio Jalisco. Los Tigres sumaron 23 unidades para llegar a la 10 posición.

De cara a su partido ante Tigres dentro de la ronda de repechaje, el director técnico del Atlas, Diego Cocca dijo que el Atlas puede "soñar" en grande.

Con el equipo del Atlas se puede soñar, afirmó. "Como no se va a poder soñar, no consigo el futbol sin soñar, sin animarse a crecer, este equipo ha dado muestras de que se puede soñar y la gente también lo siente así, si logramos esa sinergia con ellos que nos vienen a apoyar, yo no tengo duda de que mi equipo saldrá a ganar y a soñar, es la seguridad que le podemos dar a la gente", comentó el argentino.

Santos vs. Querétaro

Los Gallos Blancos entraron a reclasificación de último minuto, gracias al triunfo de América ante Pumas en la jornada final, pero entrar de rebote a la repesca no les quita el sueño de pasar a la fase definitiva. Para ello tendrán que superar a unos Guerreros de Santos Laguna que se han hecho fuertes en el TSM Corona. El técnico lagunero Guillermo Almada afirmó que buscarán de inicio el triunfo, y saldrán sin contemplaciones ante los queretanos: "Ojala que podamos repetir la actuación que tuvimos el fin de semana anterior, y corregir la definición donde tenemos que mejorar. No vamos a especular, vamos a atacar con un orden que siempre hemos buscado obtener", afirmó el técnico. Aunque en teoría es el duelo más disparejo de la repesca, enfrentando al quinto lugar con el doceavo, entre ambos cuadros solo hubo 5 puntos de diferencia.