Atleta Daniela Torres da marca para los Juegos Olímpicos de Tokio

La mexicana Daniela Torres dio la marca olímpica para Tokio 2020 al quedar en el lugar 15 con tiempo de 2H 28:55 en el Tuscany Camp Marathon que se disputó en la zona aeroportuaria de Siena-Ampugnano en la Toscana italiana y ganado por la keniana Angela Tanui, quien impuso récord del evento.

La queretana Torres, quien dejó las carreras de cinco mil metros para dedicarse al maratón, cruzó la meta con lágrimas en los ojos y dio un abrazo a su entrenador Enrique Hernández, quien le dijo a su discípula "No todo son resultados, somos humanos y eso vale mucho más", según lo dio a conocer en sus redes sociales.

Le dio las gracias a la fondista por esas emociones y le expresó que "No sé si la marca te de para estar en Juegos Olímpicos porque hay que respetar a las otras atletas que buscarán la marca en las semanas, pero está satisfacción de hoy nadie me lo quita y a tí menos".

De esta forma, Daniela, Andrea Ramírez y Úrsula Sánchez, son las tres maratonistas que han corrido abajo de las 2H 29:30, tiempo exigido por World Athletics para lograr la cuota olímpica rumbo a la justa veraniega.

Ángela Tanui paró el crono en 2H 20:08, seguida por su compatriota Purity Jegich (2H 22:46) y la etíope Gebiyanesh Ayele (2H 23:23). La carrera se disputó en un asfalto mojado por la lluvia que se registró la noche del sábado, así como un poco de neblina.