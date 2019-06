Atletas mexicanos denuncian reducción y atraso de becas de Conade

Al menos tres atletas, inscritos en deportes olímpicos o paralímpicos, denunciaron este lunes en sus cuentas de redes sociales que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) les redujo o retrasó sus becas.

"Estoy molesto y enojado. ¿Cómo es posible que en Conade, después de 2 meses que me debía de beca, solo me pague uno? Además teniendo dos records: uno mundial y uno americano, me hayan bajado mi beca que recibía de 6 mil pesos a 2 mil. Es una injusticia. Neta, Ana Guevara, eres de lo peor. ¡Paga lo que nos corresponde!", exigió Christopher Tronco, nadador paralímpico.

Además de Tronco, el judoca Nabor Castillo, quien ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, también denunció que recibió un recorte de su beca mensual, la cual pagaba la Conade. "Gracias Conade por bajarme la beca. De por si era poco 5 mil, ahora 2 mil (es menor). Recibo menos que los ninis ¡qué tristeza!", expuso en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, el triatleta Edson Gómez denunció el mismo recorte que sufrió Castillo. El viernes, la Conade había publicado que había puesto al corriente las becas de los deportistas. Sin embargo, por las declaraciones de Tronco, Gómez y Castillo, esto no ha sucedido.