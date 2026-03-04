Atleti, a final de la Copa del Rey

MADRID.- El Atlético de Madrid sufrió al máximo para conservar su ventaja del partido de ida ante el campeón defensor Barcelona en la Copa del Rey, y avanzó a su primera final copera en 13 años pese a perder el martes 3-0 ante el club catalán.

Los colchoneros sellaron un 4-3 a su favor en el marcador global gracias a su victoria 4-0 en el partido de ida de la semifinal el mes pasado en Madrid.

El equipo de Diego Simeone jugará la final por primera vez desde que conquistó su décimo trofeo de la Copa del Rey en la temporada 2012-13.

La vuelta de la otra semifinal entre la Real Sociedad y su rival vasco Athletic Bilbao será el miércoles. La Real Sociedad ganó 1-0 en el campo del Athletic el mes pasado.

La final se jugará en abril en Sevilla.

El Barsa se hundió en el pozo después de ser arrollado en la primera mitad de la ida el mes pasado, al encajar los cuatro goles antes del descanso en el estadio Metropolitano.

Los dirigidos por Hansi Flick salieron como tromba en su feudo el martes, y pegaron primero con el gol de Marc Bernal a los 29 minutos, seguido por el penal convertido Raphinha en el tiempo añadido de la primera parte. Bernal firmó el tercero a los 72, dejando a los locales a un gol de igualar la eliminatoria.

Los azulgranas sigueron presionando, pero el Atlético resistió.

Los azulgranas perdieron al defensor Jules Koundé por lesión a los 13 minutos. Fue reemplazado por Alejandro Balde, quien en la segunda mitad también pidió el cambio. El delantero Robert Lewandowski se perdió el encuentro por una lesión.

El Barsa buscaba repetir como campeón de Copa tras derrotar al Real Madrid en la final del año pasado.

Lideran la liga española con una ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid, su escolta inmediato. También afrontarán este mes un cruce contra Newcastle en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Atlético se ubica tercero en la liga, a 13 puntos del Barcelona. Se las verán contra Tottenham en la ronda de octavos de la Champions.