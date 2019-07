'Atleti' de San Luis debe ganarse el respeto ante los grandes: Centurión

Ricardo Centurión es el gran fichaje del recién ascendido Atlético de San Luis, el problema radica en que su historial como jugador se ha visto envuelto en los temas extra cancha.

Pero eso ya es pasado y Centurión busca una nueva oportunidad en México para limpiar su nombre esto dijo en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

"Cómo oportunidad lo tomó como un progreso, y uno está para seguir creciendo como humano y como profesional, no es un secreto todos los deportistas queremos crecer y esta oportunidad que me da San Luis es buena para tomarla y aferrarse".

Asegura que 'Poncho' Sosa, técnico de Atlético San Luis, le ha dicho que espera lo mejor del jugador en el tema deportivo.

"Cómo lo habrán escuchado solamente es fijarse en el tema mío en lo futbolístico y no tanto en lo extra futbolístico que es lo que le conviene a la prensa, yo tengo que hacer las cosas bien tanto dentro como fuera acá no es la muerte de nadie, lo qué pasó ya pasó ahora solo queda hacer las cosas bien tanto dentro como fuera y ojalá para mi solo hablar de fútbol".

De la liga mexicana sabe poco, pero lo que sí le queda claro es que Atlético San Luis debe imponerse ante los grandes de México.

"La trate de ver porque tengo ex compañeros acá, no es nada del otro mundo, no hay que subestimar, hay que ser siempre humilde respetar a todos los rivales, San Luis debe ganarse el respeto ante los grandes, que son América, Rayados, Tigres y Cruz Azul".

Centurión milito en Racing, Genoa, São Paulo, Boca, regreso a Racing y ahora prueba suerte en el futbol mexicano.

En 2016 se vio involucrado en un choque automovilístico donde se llevó tres carros y se dio a la fuga.

En 2017 se le vio en una riña con varias personas momentos antes del clásico Boca River, ese mismo año fue captado en un local nocturno portando armas.

En 2018 fue detenido por un control de alcoholemia y aparentemente buscó sobornar al agente que lo detuvo.

Ya en 2019 tuvo una actitud violenta con Coudet donde le insinuaba al técnico que él no estaba para jugar en ese momento.