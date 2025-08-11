Atlético de Madrid ficha al delantero italiano Giacomo Raspadori
El delantero de 25 años firma un contrato de cinco años con el equipo español
MADRID (AP) — El Atlético de Madrid adquirió al internacional italiano Giacomo Raspadori procedente del Napoli.
Se trata de la séptima adición del Atlético para la temporada 2025-26. El delantero de 25 años completó su reconocimiento médico y firmó un contrato de cinco años con el equipo español.
"El jugador italiano es un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros", destacó el Atlético en su anuncio el lunes.
No se divulgaron los detalles financieros del traspaso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Raspadori firmó con el Napoli en 2022 y salió campeón de la Serie A con el club en su primera temporada. y nuevamente en 2024-25. Jugó 109 partidos con el Napoli y anotó 18 goles.
Debutó con la selección absoluta de Italia a los 21 años en 2021 y participó en la Eurocopa que conquistó Italia. Ha disputado 40 partidos con Italia, aportando nueve goles y seis asistencias.
El Atlético ha renovado a fondo su plantilla para la temporada, incorporando jugadores como Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Dávid Hancko.
El equipo de Diego Simeone terminó tercero en La Liga española la temporada pasada, detrás del Real Madrid y el campeón Barcelona. El Atlético comienza su campaña liguera este domingo con una visita al Espanyol.
no te pierdas estas noticias
Atlético de Madrid ficha al delantero italiano Giacomo Raspadori
AP
El delantero de 25 años firma un contrato de cinco años con el equipo español
Liga MX cierra Jornada 4 con tres partidos
El Universal
Atlético San Luis recibe al Cruz Azul en el Alfonso Lastras
Aficionados del América arrestados por agresión
El Universal
La violencia en el fútbol se hace presente con la detención de seguidores del América por agredir a un fanático de los Gallos Blancos en Ciudad de México.