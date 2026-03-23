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Atlético de San Luis anuncia salida anticipada de Guillermo Abascal

El club potosino confirmó la salida de Abascal y designó a Raúl Chabrand como entrenador interino hasta el fin del Clausura 2026.

Por Pulso Online

Marzo 23, 2026 08:00 p.m.
A
Atlético de San Luis anuncia salida anticipada de Guillermo Abascal

El Club Atlético de San Luis informó este lunes la salida anticipada de Guillermo Abascal como director técnico del primer equipo varonil, decisión que, de acuerdo con el comunicado oficial, se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes.

Salida de Guillermo Abascal y nombramiento de Raúl Chabrand

A través de un mensaje dirigido a la afición, medios de comunicación y público en general, la directiva detalló que el convenio pone fin a la etapa del estratega español al frente del conjunto potosino antes de lo previsto.

En el mismo documento, el club agradeció a Abascal y a su cuerpo técnico por la entrega y el profesionalismo mostrados durante su gestión.

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Nuevo liderazgo técnico para el Clausura 2026

Tras la salida, el equipo anunció que Raúl Chabrand asumirá como director técnico interino con efecto inmediato. El entrenador se mantendrá al frente del plantel hasta la conclusión del torneo Clausura 2026.

Finalmente, la institución reiteró el agradecimiento a su afición por el respaldo constante, al señalar que su apoyo es fundamental para el equipo en esta nueva etapa.

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