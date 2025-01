Atlético Femenil continúa sumando bajas en primer equipo

Además de la baja de Nicole Buenfil, el Atlético de San Luis Femenil anunció la salida de Fernanda Sánchez, Anahí Rentería y Fernanda Castillo, quienes finalizaron contrato con el equipo, cerrando así su ciclo en el club.

El equipo, ahora bajo la dirección técnica de Ignacio Quintana, no tenía contemplado a estas jugadoras para enfrentar el Clausura 2025.

A través de sus redes sociales, Anahí Rentería se despidió con un mensaje de agradecimiento: "Gracias por estos meses de aprendizaje. Hoy toca poner una pausa con ustedes y partir a otro lugar. Estoy agradecida con cada persona involucrada en estos meses; me llevo muchos momentos buenos y, sobre todo, la felicidad de ser parte de su historia. De mi parte, no duden que siempre di lo mejor. Gracias, afición, por el apoyo. Solo me queda decir gracias de corazón", expresó.

Fernanda Sánchez también compartió un mensaje para cerrar su ciclo con el conjunto local: "Hoy me toca despedirme de este equipo que ha sido mi casa. Me llevo grandes recuerdos, aprendizajes y, sobre todo, la alegría de haber vivido momentos inolvidables junto a mis compañeras, el cuerpo técnico y la afición".

Por otro lado, el Atlético de San Luis ya se prepara para sus compromisos de pretemporada, pues el primer encuentro será el miércoles 18 de diciembre, cuando enfrenten a Querétaro a las 11:00 horas.

Posteriormente, el equipo visitará a León el domingo 22 de diciembre, también a las 11:00 horas.

Finalmente, cerrarán su preparación el domingo 29 de diciembre contra Necaxa en Aguascalientes.

Todos los partidos serán como visitantes y tienen el objetivo de afinar aspectos tácticos, consolidar al equipo y llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo Clausura 2025.