Atlético de San Luis se reencontró con el buen futbol: Vázquez

La Liguilla para el Atlético de San Luis parece imposible, al apenas salir del sótano del Guard1anes 2020 y con tres partidos por jugar en lo que resta del torneo. Ganarle al Querétaro (2-1) viene bien a largo plazo, para tranquilizar la situación y reiniciar de manera positiva.

"Somos un equipo en las buenas y en las malas, aguantar un negativa situación no es fácil... lo buscamos y lo peleamos, me da alegría el resultado porque los jugadores se entregan como profesionales", comentó Guillermo Vázquez, timonel potosino.

La de hoy, fue apenas el tercer triunfo para el Atlético de San Luis en el Guardianes 2020, sirve poco pero eleva el ánimo.

"No fue fácil porque tuvimos gente lesionada, como nos ha pasado, y formar un 11 diferente cada fin de semana es complicado. Me quedo con el equipo volvió a encontrarse con el buen futbol y creo que fue un triunfo muy merecido", explicó el mexicano, que tiene al club con 11 puntos en 14 jornadas disputadas en el certamen.

"Debemos salir de esta posición, recuperar gente, viene bien la victoria para trabajar con otro ánimo –en un torneo muy complicado– y cerrar de buena manera la fase regular".