Atlético de San Luis visita a Mazatlán

Esta noche el Atlético de San Luis visita a los Cañoneros de Mazatlán, en el marco de la séptima fecha del Torneo Grita México-Apertura 2021 de la Liga MX, en donde el cuadro potosino buscará mantener los buenos resultados fuera de casa.

Sin duda un partido muy parejo, ya que ambos cuadros marchan con del mismo número de unidades, por lo que se espera un buen cerrado, complicado para los dos equipos, y con la necesidad de victoria para ambas partes.

El técnico del Atlético de San Luis, Marcelo Méndez tuvo atención con los medios de comunicación vía zoom y comentó que por el trámite del partido este será parejo, que ellos seguirán trabajando para lograr resultados positivos.

En cuanto a cómo ha notado el nivel del futbol mexicano, el técnico del cuadro potosino señaló "Nos venimos adaptando bastante bien, el equipo ha jugado, bien, tal vez ante Cruz Azul si se falló, pero hemos generado muchas opciones de gol, y lo que nos falta es concretar, en cuanto a Mazatlán es un equipo complicado, parejo, tiene el mismo número de puntos que nosotros y por lo tanto va a ser un partido cerrado".

Y agregó: "El equipo está bien, sabemos que hemos cometido errores y estamos trabajando día a dia para mejorar, un punto importante es la autocrítica, y de ahí saber que errores se han cometido y corregirlos, sabemos que el duelo ante Mazatlán va a ser complicado, nosotros iremos con la idea de ganar, para seguir en la zona de calificación y subir más lugares".

En cuanto a La diferencia del futbol uruguayo y el mexicano, Marcelo Méndez comentó: "La forma en que se dan los partidos, hay un poco de transición, es un futbol más lento el uruguayo, es la diferencia que hemos notado, y en otro aspecto, he notado que acá dominas todo el partido y al final por la jerarquía del rival te ganan el partido, nosotros somos un equipo que buscamos competir de igual a igual, buscando ir por la victoria, la mayor virtud del equipo es el trabajo, el equipo no ha dejado de luchar en todo momento del torneo".

En cuanto a su rival en turno, el técnico potosino mencionó: "Mazatlán es un gran equipo, le tenemos un gran respecto a nuestros rivales, pero al mismo tiempo nosotros tenemos nuestro trabajo y nosotros vamos por la victoria, ahora buscaremos jugar lo más cercano posible como lo hicimos contra Cruz Azul, en donde propusimos, nos sobrepusimos al plan de juego del rival y obtuvimos un buen resultado, pero nosotros seguimos trabajando, hay que señalar que San Luis es un equipo nuevo y llegaron muchos jugadores nuevos y en eso estamos trabajando y vamos a repetir lo que hicimos contra Cruz Aziul, para alcanzar nuestros objetivos".

Se le cuestionó sobre la poca paciencia que hay en el futbol mexicano por los malos resultados a lo que Marcelo Méndez señaló: "No solo es acá, sino que en todos lados, el tema es estar convencido de a donde quiere ir la institución, pero creo que hay que tener bases solidas, lamentablemente en todos lados cuando los resultados no se dan, el primero que sale es el entrenador, no estoy de acuerdo, pero tenemos que aceptar, pero bueno, es difícil, no es facil ganar siempre, en cualquier parte de la vida, pero son las reglas del juego".

Finalmente el técnico señaló que para este duelo ante los Cañoneros, no contará con los servicios de Jair Díaz, Damián Batallini, Efraín Orona y Moragrega, que siguen lesionados.