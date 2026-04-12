Atlético de San Luis visita a Toluca

El Atlético de San Luis se prepara para un compromiso clave cuando visite este domingo al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, en punto de las 19:00 horas, en duelo correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Previo al encuentro, los jugadores David Rodríguez y Aldo Cruz ofrecieron declaraciones en la Ciudad Deportiva La Presa, destacando el buen ánimo que prevalece en el equipo tras su más reciente victoria.

Rodríguez se mostró satisfecho por su desempeño y el momento colectivo del equipo: "Muy contento, la verdad. Creo que fue algo importante para mí en lo personal y para el equipo. Estamos felices y tenemos que afrontar los próximos partidos con la misma actitud", señaló.

Por su parte, Aldo Cruz subrayó la importancia del triunfo reciente en lo anímico, asegurando que el plantel se mantiene en la pelea por sus objetivos: "La victoria nos vino muy bien, el equipo sabe que estamos en la pelea. Queremos cerrar de la mejor forma y lograr el objetivo. Sabemos que Toluca es un gran equipo, no por nada ha sido bicampeón, pero vamos con todo a buscar el resultado".

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Asimismo, Rodríguez reconoció la confianza brindada por el cuerpo técnico encabezado por Raúl Chabrán, la cual ha sido clave en su rendimiento reciente: "La confianza del profe ha sido muy importante y creo que lo pude demostrar en el partido. Esperemos seguir así en los próximos encuentros".

El conjunto potosino buscará sacar un resultado positivo en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano, ante un rival que se mantiene como protagonista del torneo.