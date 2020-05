Atlético de SL, protagonista en un campeonato 2019-2020 lleno de escándalos

Se le ha juntado todo a la Liga MX, desafiliaciones, demandas, pandemias y torneos cancelados.

Le temporada 2019-2020 no ha sido un buena para la Liga Mx, que no cierra un caso cuando se abre otro, como es la investigación a Guillermo Álvarez, presidente del club Cruz Azul.

BRONCA EN SAN LUIS

En la fecha 14 del Apertura 2019, en el juego San Luis-Querétaro, se presentó una bronca de grandes dimensiones, que gracias al mal manejos de las autoridades fue hasta la cancha. El estadio Alfonso Lastras fue vetado y se anunció, otra vez, que más barras serían investigadas.

REAPARICIÓN DE VICTOR GARCÉS

En septiembre de 2019, en medio del proceso de cambio de técnico en Cruz Azul, Víctor Garcés y Alfredo Álvarez reaparecen en el club para nombrar a Robert Dante Siboldi como entrenador y provocar la salida de Ricardo Peláez. En medio de todo, Garcés es desconocido como miembro de la cooperativa y se da a conocer que no está afiliado a la FMF.

RENATO IBARRA

El volante del América Renato Ibarra es acusado de violencia por su entonces pareja. El caso llega hasta mayores instancias en las cuales el futbolista es señalado por tentativas de feminicidio. Al final llegó a un acuerdo con su ex novia y sale libre.

CORONAVIRUS

Debido a la pandemia del Covid-19, el torneo se Clausura 2020 es suspendido en la Fecha 10. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, es contagiado, al igual que Alberto Marrero, presidente de San Luis.

ADIOS ASCENSO

En medio de la pandemia el Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol anuncia la desaparición del Ascenso MX y la creación de una nueva Liga, además de abolir el ascenso y descenso por seis años... Las reacciones del medio futbolístico son negativas.

CASO LOBOS BUAP

La demanda de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla demandó a Mario Mendívil quien supuestamente vendió la franquicia de Lobos a Ciudad Juárez sin autorización... La Liga ha negado, según abogados de la BUAP, dar a conocer el monto de la venta de la franquicia.

TORNEO CANCELADO

Al no presentarse las condiciones para reanudar el torneo, el campeonato mexicano, por primera vez en le era moderna es cancelado sin obtener a un campeón.

DEMANDA AL TAS

Los clubes Leones Negros y Tamaulipas van al Tribunal de Arbitraje Deportivo para reclamar la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

CRUZ AZUL

Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, es investigado por presuntos desvíos de fondos. Sus cuentas son congeladas y el club corre riesgo de desafiliación.