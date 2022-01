Atlético Guadalupe lidera en la Azteca

Atlético Guadalupe se encuentra en la cima de la tabla de posiciones con un total de 15 puntos acumulados dentro de la categoría Serie "B" de la Liga de Futbol Azteca que cumplió con su fecha 8 del torneo de Clausura temporada 2021-2022.

Su inmediato perseguidor es el equipo Atlético Tequis que cuenta con 12 unidades, seguido de Atlético De Reyitos con los mismos 12 puntos, en tanto que Deportivo Convivir no se queda atrás y suma 12 unidades.

Después viene el conjunto Atlético Las Vías con 11 puntos, Deportivo Salazares con 11 puntos, Deportivo Puros Cuates con los mismo 11 puntos acumulados, y también con 11 unidades el equipo Carnalitos N. G.

Vidriería Saucito – SNG es el siguiente en la clasificación general de la categoría Serie "B" con 10 unidades sumadas en 8 fechas, le siguen Deportivo Arbolito Roma Logistik con 10 puntos, así como Deportivo Regreso que tiene 9 puntos.

Deportivo Cachorros cuenta con 7 puntos, Ángeles de Puebla tiene 7 putos, Real Saucito con 6 puntos, Atlético Palsgaard con 6 puntos, Deportivo del Norte con 6 puntos, Frost La Pandilla acumula en 8 fechas 4 puntos.

Los tres equipos que restan en la clasificación general son: Real Blue Panthers que tiene 4 unidades sumadas, mientras que Unión Family cuenta con 4 puntos y Deportivo Panthers A. J. E. con 3 unidades.

RESULTADOS FECHA 8

Atlético las Vías pierde 1-2 con Atlético Guadalupe; Ángeles de Puebla vence 1-0 a Deportivo Puros Cuates; Deportivo Cachorros goleo 8-1 a Carnalitos N. G.; Atlético Reyitos superó 5-4 a Unión Family.

Deportivo Arbolito Roma Logistik derrotó 5-2 a Real Saucito; Deportivo Regreso le ganó 5-2 a Atlético Plasgaard; Atlético Tequis se impuso 5-2 a Frost La Pandilla; Deportivo Convivir le ganó a Real Blue Panthers.

GOLEO INDIVIDUAL

Francisco Javier Colunga integrante del equipo Atlético de Reyitos y Alejandro Martínez Hernández quien juega con el conjunto Atlético Tequis, son los líderes de goleo individual con un total de 19 tantos anotados en 8 fechas llevadas a cabo.

PARTIDOS PENDIENTES

Real Saucito vs. Atlético Palsgaard (fecha 7; Deportivo Salazares vs. Vidriería Saucito – SGN (fecha 8); Deportivo del Norte vs. Deportivo Panthers A. J. E. (fecha 8).

Nota: Los equipos: Deportivo Lobillos y Real Atlético Julias, causan baja de la Liga por no pagar el importe de su inscripción y perder tres partidos consecutivos en la mesa.