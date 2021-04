Atlético se va al fondo de la tabla de cocientes tras derrota con Rayados

Los Rayados de Monterrey vencieron la noche de este sábado al Atlético de San Luis en el cierre futbolero de este día por marcador de 2-0, con lo que el San Luis se fue al sótano de el la tabla del cociente del futbol mexicano.

Los dirigidos por Javier Aguirre mostraron su potencial ofensivo comandados por Rogelio Funes Mori.

Durante el primer tiempo el Atlético San Luis se puso al tu por tu contra los regios, pero para la segunda mitad no les alcanzó, Al minuto 73 Maximiliano Eduardo Meza a pase de Vincent Janssen desde la pradera izquierda con un pase raso, Meza controla y de pierna izquierda fusila entre las piernas a arquero Axel Werner.

Ya en la recta final, en el agregado, cuando todo San Luis estaba al ataque, casi en saque de esquina, los Rayados roban el balón y en medio campo Rogelio Funes Mori toma el balón, se enfila solo contra el arquero y en mano a mano a quien recorto para definir el gol 121 en la cuenta personal dentro de la institución Rayada, empatando a Humberto "Chupete" Suazo.

Tras la victoria los Rayados de Monterrey suman 22 unidades, tercero en la competencia momentáneamente, mientras que el Atlético San Luis se estanca en 12 y en el sótano en el cociente (1.0000).

Así marcha la tabla

La lucha anteriormente era para no descender y salvar la categoría en Primera División, pero eso quedó atrás y ahora se pelea por no pagar 120 millones de pesos, 70 o 50 en el mejor de los casos.

La Jornada 13 aún no concluye; sin embargo, los equipos involucrados en el tema porcentual ya tuvieron su participación.

FC Juárez, quien en estos momentos pagaría 50 mdp por colocarse en la posición 16 con un cociente de 1.0928, cayó el viernes ante Cruz Azul, con un gol de Jonathan Rodríguez en los últimos minutos.

Arriba de los Bravos se encuentra el Atlas. Los Zorros ganaron esta semana ante Xolos de Tijuana, lo que los colocó en la posición 17 con un cociente de 1.0206 y de esa forma alejarse de la tenebrosa cifra. En estos momentos pagaría 70 millones.

El sotanero Atlético de San Luis cayó a la última posición (1.0000), tras su derrotar ante Rayados de Monterrey en el BBVA.

La disputa continúa y otro que podría caer posiciones, aunque está un poco más alejado del infierno de la porcentual, es el Mazatlán (1.1414), quien perdió ante el Puebla esta semana. Restan cuatro jornadas en la que se conocerá el desenlace.