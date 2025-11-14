Atractiva cartelera de función de lucha libre

Desde el Rincón Huasteco se llevó a cabo la presentación oficial de la gran función de Lucha Libre organizada por GM Producciones Estelares, que promete encender la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez este viernes 14 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche, en un evento totalmente gratuito para el público amante del pancracio nacional.

El cartel reúne a figuras de gran trayectoria encabezadas por Dr. Wagner Jr., quien junto a Simón Blanco, Rayo de Plata Jr. y Súper Ñoño, protagonizará la lucha estelar enfrentando al poderoso equipo de Hijo del Píçudo, Ursus, Demon y Demencia Jr., conocidos como Los Vatos Locos.

La velada también contará con una lucha semifinal de mini estrellas, donde Octagoncito y La Parkita se medirán ante Mini Psicosis y Mini Mosco, garantizando espectáculo, técnica y emoción sobre el cuadrilátero.

En la lucha de alto impacto, se presentarán Rey Águila, Neurosis y El Guardián frente a Gavilán Jr., King Pegaso y Destello; mientras que en la segunda contienda, Sombra del Misterio, Geruz y El Español se enfrentarán a Extreme Boy, As Negro y Máscara Infernal.

La función abrirá con la primera lucha entre Bogar Jr., Destello Jr. y Escudero Jr. ante Rey Anubis, prometiendo un arranque lleno de energía y rivalidad. El evento contará con la conducción de Fernando Gasca, además de luz, sonido y la presencia de bellas edecanes, consolidándose como una de las funciones más esperadas del año en Soledad.