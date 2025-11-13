logo pulso
Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Una camioneta roja provocó el choque en cadena y luego abandonó la zona; sólo hubo lesionados leves

Por Redacción PULSO

Noviembre 13, 2025 10:37 a.m.
La mañana de este miércoles se registró un choque múltiple en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El incidente ocurrió poco después de las 08:00 horas.

De acuerdo con el reporte, una camioneta roja que circulaba con dirección al distribuidor Juárez fue impactada por alcance al llegar a la calle Samaripa por una camioneta Honda blanca. Tras ese primer golpe, se generó una carambola en la que también participaron un Nissan Versa azul, un Volkswagen Jetta azul y un Chevrolet Spark blanco.

La camioneta roja involucrada abandonó el lugar, pese a presentar daños.

Paramédicos acudieron al sitio y valoraron a los conductores; todos presentaban golpes leves que no requirieron traslado médico. En la zona intervino personal de peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el retiro de dos de los vehículos mediante grúa.

El accidente provocó tráfico lento en la zona mientras se realizaban las maniobras de limpieza y retiro de unidades.

