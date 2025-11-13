Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

La mañana de este miércoles se registró un choque múltiple en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. El incidente ocurrió poco después de las 08:00 horas.

De acuerdo con el reporte, una camioneta roja que circulaba con dirección al distribuidor Juárez fue impactada por alcance al llegar a la calle Samaripa por una camioneta Honda blanca. Tras ese primer golpe, se generó una carambola en la que también participaron un Nissan Versa azul, un Volkswagen Jetta azul y un Chevrolet Spark blanco.

La camioneta roja involucrada abandonó el lugar, pese a presentar daños.

Paramédicos acudieron al sitio y valoraron a los conductores; todos presentaban golpes leves que no requirieron traslado médico. En la zona intervino personal de peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el retiro de dos de los vehículos mediante grúa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El accidente provocó tráfico lento en la zona mientras se realizaban las maniobras de limpieza y retiro de unidades.