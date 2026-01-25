logo pulso
Atractiva charreada en Rancho del Charro

Por Romario Ventura

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Atractiva charreada en Rancho del Charro

El próximo domingo 25 de enero de 2026 se llevará a cabo un atractivo Domingo de Charreada con Mariachi, evento que promete una tarde llena de tradición, música y deporte nacional, teniendo como sede el Rancho del Charro, ubicado sobre la Calzada de Guadalupe número 905, a un costado del Santuario.

La actividad dará inicio en punto de la 1:00 de la tarde, y contará con la participación de los equipos Charros El Cortijo Móbil y la Potosina de Charros, quienes se enfrentarán en una competencia que reunirá lo mejor de la charrería local, acompañada del ambiente festivo que brinda la música de mariachi.

Este evento está pensado como una convivencia familiar, por lo que se ha establecido una cuota de recuperación de 50 pesos, mientras que los niños podrán ingresar de manera gratuita, con el objetivo de fomentar la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas entre las nuevas generaciones.

Con este tipo de actividades, los organizadores buscan impulsar la charrería como deporte y expresión cultural, además de ofrecer a la afición potosina una opción de entretenimiento dominical en un entorno lleno de identidad y orgullo nacional.

