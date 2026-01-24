Emotivo homenaje a Elena Poniatowska en su fundación

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Con una ovación de pie, la escritora Elena Poniatowska fue recibida en la sede de su Fundación para un homenaje en su honor.

Acompañada por su familia, como su hijo Felipe Haro Poniatowski; amigos, como Paloma Saiz, promotora cultural, fundadora de la brigada Para Leer en Libertad y esposa de Paco Ignacio Taibo II–, así como admiradores y artistas, la escritora gozó de lecturas de poemas y canciones que le fueron dedicadas.

"Estoy muy conmovida, muy sorprendida y muy agradecida, como no pueden imaginar. He estado enferma y salir de la enfermedad para encontrarme con ustedes, es como... llegar al cielo, es un hecho muy luminoso", declaró Poniatowska.

La autora de "Hasta no verte, Jesús mío" se dijo muy agradecida por las declamaciones y afirmó que "es muy bonito salir de la cama y llegar al paraíso".

Felipe Haro habló sobre cómo, aunque la tendencia es que los acervos de grandes escritores encuentren su hogar fuera de México, la familia de la escritora ha decidido que permanezca en el país, aunque para ello, reconoció, necesitan ayuda.

"Cada vez es más difícil hacer cultura en el país. Necesitamos seguir haciendo las cosas. Siempre lo he dicho, en este país, desgraciadamente todos los archivos están en el extranjero. El de José Revueltas no está en México, el de Carlos Fuentes tampoco, el de Octavio Paz está una partecita aquí; Margo Glantz no está en México. Como familia, decidimos que el archivo de Elena se quedara en México, pero necesitamos mucho apoyo", dijo Haro, quien añadió que el archivo de su padre, el astrólogo Guillermo Haro, esperan se vuelva un Archivo Unesco, en colaboración con la UNAM y el INAOE.

Vestida con pants azul y un lazo color amarillo decorando su cabeza, la escritora escuchó con atención las declamaciones de Marlene Pasini, José Javier Carrizosa, Julián Alberto Guillén y Blanca Arce Valdés.

En la ceremonia, artistas de Laureles del Arte exhibieron su arte, piezas que fueron donadas a la fundación y otras que estuvieron a la venta para recaudar fondos, y fueron reconocidos con un diploma y una escultura con el rostro de Poniatowska.