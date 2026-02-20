Atrae a figuras de la natación Copa Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.- México volverá a colocarse en el radar de la natación mundial, con la Copa Internacional Querétaro 2026, un evento que mezcla competencia, proyección deportiva y es un escaparate real para las nuevas generaciones.

Desde este jueves y hasta el domingo, la cita es en la Alberca Olímpica Querétaro 2000, escenario que se ha convertido en punto de encuentro para clubes de todo el país y figuras internacionales, quienes usan este tipo de torneos como termómetro rumbo a sus grandes objetivos.

La edición 2026 tiene la participación de 37 clubes y 444 nadadores, cifra que no sólo habla de convocatoria, sino también del nivel de exigencia.

En un deporte donde los detalles separan el podio del anonimato, competir con un volumen así significa enfrentar eliminatorias duras, series rápidas y presión constante, justo lo que se necesita para elevar el nivel.

Pero el gran gancho será la presencia de nombres internacionales. Destaca Nick Fink, representante de Estados Unidos y uno de los especialistas más sólidos en pruebas de pecho, medallista de oro y plata en París 2024.

A él se suman Hunter Armstrong, también estadounidense y referente en espalda, además de Brandon Almeida.

Brasil también dirá presente con un grupo interesante: Gabriela Assis y Gabrielle Roncatto, nadadoras con experiencia en escenarios de alta competencia.

Por México, uno de los nombres a seguir será Héctor Ruvalcaba, quien buscará medirse ante rivales de jerarquía y aprovechar el escenario como una vitrina deportiva en su camino a Los Ángeles 2028.