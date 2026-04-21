Aumentan Cavs su ventaja sobre los Raptors

CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 30 puntos, James Harden sumó 28 y los Cavaliers de Cleveland resistieron para imponerse 115-105 a los Raptors de Toronto el lunes por la noche y tomar ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Evan Mobley aportó 25 unidades y ocho rebotes para los Cavaliers, que por segunda temporada consecutiva y por cuarta vez en total tuvieron al menos a tres jugadores con al menos 25 puntos en un partido de postemporada.

Cleveland —que nunca estuvo abajo en el marcador— ha ganado 12 partidos consecutivos de playoffs contra Toronto, igualando el récord de la postemporada de la NBA de triunfos seguidos ante un mismo rival. La racha comenzó en las finales de la Conferencia Este de 2016, cuando los Cavaliers se llevaron los últimos tres encuentros. Cleveland barrió a Toronto en cuatro partidos en la segunda ronda en 2017 y 2018.

Los Cavaliers también tienen rachas de 12 victorias seguidas contra Detroit y Atlanta, mientras que los Lakers de Los Ángeles encadenaron 12 triunfos ante Seattle de 1980 a 1989.

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Scottie Barnes encabezó a Toronto con un récord personal en playoffs de 26 tantos. RJ Barrett terminó con 22 puntos y nueve rebotes.

La serie se traslada a Toronto para el tercer juego la noche del jueves.

Harden repartió cuatro asistencias para subir al séptimo lugar de la lista histórica de asistencias en playoffs, con 1.139. Además, registró cinco robos, la cuarta vez que consigue al menos esa cifra en un partido de postemporada.