Ausencia de figuras clave en Guadalajara Open 2025 sorprende a fanáticos

GUADALAJARA, Jal., septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- El mejor tenis del mundo está de regreso en nuestro país, con una nueva edición del Guadalajara Open AKRON, presentado por Santander.

Este lunes 8 de septiembre, comenzará de manera oficial la edición 2025 del torneo WTA 500 sobre la superficie dura del Centro Panamericano de Tenis en Zapopan, Jalisco.

Luego de que, durante el fin de semana, se realizará la fase de clasificación, quedaron confirmadas las jugadoras que formarán parte del cuadro principal.

De igual forma, se definieron los cruces de la primera ronda, es decir, los dieciseisavos de final del Abierto de Guadalajara.

Antes de que quedara definido el Main Draw las raquetas mejor posicionadas en el Ranking de la Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) se robaron los reflectores por su participación en México.

Sin embargo, de último momento, tres de ellas causaron baja antes de que realizaran los emparejamientos en el cuadro principal.

La estadounidense Emma Navarro, quien llegaba como la mejor posicionada (18) en la clasificación se despidió del Guadalajara Open 2025.

La canadiense Leylah Fernandez, ubicada en el número 28 de la lista de las mejores jugadoras de la actualidad, también se perderá el torneo en tierras jaliscienses.

Por último, la siguiente en el Ranking de la WTA era la rusa Anna Kalinskaya (32), quien tampoco podrá ver actividad en el Centro Panamericano de Tenis.

Con su ausencia, las miradas se centran en la belga Elise Mertens, la actual raqueta número 22 del mundo y candidata número para conseguir el trofeo en Zapopan.

De igual forma, la vigente campeona del Guadalajara Open AKRON, Magdalena Frech, posicionada en el puesto 30 de la clasificación, parte como la otra candidata para conquistar el título.

Cabe resaltar que las dos tenistas mencionadas como favoritas para buscar el campeonato en nuestro país no tendrán participación hasta los octavos de final, gracias a que tuvieron bye, es decir, clasificaron directamente.

De esta manera, la primera ronda del torneo en Jalisco quedó definida y se espera que cada uno de los duelos que comenzaran este lunes sean más que apasionantes. El trofeo del Abierto de Guadalajara está en juego.