Australia contesta a Serbia que Djokovic no es victima de acoso

Sídney (Australia), 6 ene (EFE).- El primer ministro australiano, Scott Morrison, negó este jueves que el tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, sea víctima de un acoso, al justificar la revocatoria del visado del deportista por no cumplir con los requisitos impuestos por la pandemia de la covid-19.

"Australia tiene reglas claras sobre sus fronteras soberanas que no son discriminatorias", dijo Morrison en una rueda de prensa en Camberra, al explicar que la revocatoria de último minuto responde a "la aplicación razonable de las leyes de protección de las fronteras de Australia".

Las declaraciones de Morrison se dan después de que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró la víspera que su país luchará para defender a Djokovic y que las autoridades del país balcánico están trabajando para que pare "el acoso" al jugador, conocido por su oposición a la vacunación obligatoria contra la covid-19.

Djokovic llegó anoche al aeropuerto de la ciudad de Melbourne con una exención médica que le permitía defender su título en el Abierto de Australia, pero los funcionarios del control de fronteras le revocaron su visado al no poder justificar el permiso y lo retuvieron por varias horas.

El tenista de 34 años, quien se cree recurrirá la medida y solicitará otro tipo de visado en Australia, está en un hotel de cuarentena de Melbourne a la espera de ser deportado, aparentemente esta noche, según informó la cadena local Nine Network.

Morrison subrayó hoy que las autoridades fronterizas "actúan basados en (la información de) inteligencia", y agregó que "cuando la gente hace declaraciones públicas sobre lo que van a hacer (...) captan una atención significativa en torno a ellos".

El tenista número uno del mundo está a la espera de ser deportado de Australia, mientras sus abogados luchan para que pueda participar en el Abierto de Australia.

Djokovic, quien llegó anoche a la ciudad de Melbourne con una exención médica que le permitía participar en el Abierto de Australia sin estar vacunado, fue trasladado esta mañana a un centro de cuarentena, en donde permanecería hasta su salida del país.

La estrella serbia, que busca defender su título en el Abierto de Australia, había sido retenido por unas ocho horas en el aeropuerto de Melbourne al detectarse problemas en la exención médica que le habían otorgado el gobierno regional de Victoria y los organizadores del torneo, aunque se desconocen los motivos para solicitarla.

"No es apropiado para mí ver el historial médico del señor Djokovic. No sería justo que lo hiciéramos (...) Pero todo lo que puedo decir es que la prueba de exención médica que se proporcionó se consideró insuficiente", manifestó Morrison, al recalcar que las reglas de control de fronteras "son claras y no discriminatorias".

El martes pasado, Djokovic, quien ha sido criticado por compartir directos en las redes sociales con un "gurú" estadounidense que promete fortalecer el sistema inmune con prácticas sin base científica anunció que participaría en el Abierto de Australia, que se celebra en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero, tras recibir una exención médica.

"Pasé un tiempo fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a "Down Under" (una forma coloquial de definir Australia en inglés) con un permiso de exención", dijo en sus redes sociales el jugador serbio, quien contrajo la covid-19 en junio de 2020 cuando organizó un torneo en Belgrado.

Solo los jugadores totalmente inmunizados o con una exención médica pueden competir en el primer torneo de Grand Slam del año debido a los requisitos para entrar en Australia, en donde más del 90 por ciento de la población mayor de 16 años está vacunada y afronta un repunte de casos de covid-19.

BATALLA LEGAL EN CIERNES

Según los diarios Sydney Morning Herald y The Age, los abogados del tenista de 34 años se preparan para una batalla legal contra la medida de último minuto, según dos fuentes cercanas al caso que ha indignado a muchos australianos por la exención médica y cuya anulación ha causado malestar diplomático en Serbia.

Los rotativos explicaron que representantes del Ejecutivo de Camberra advirtieron en varias oportunidades que debido al repunte de casos de covid-19 por la irrupción de la variante ómicron no se permitirían las exenciones médicas a los no vacunados.

Su llegada causó indignación entre los australianos que no han podido salir del país durante más de 18 meses y han vivido largos meses de cuarentenas por las duras políticas del país contra la pandemia.

La vacuna es obligatoria para entrar en Australia, pero hay exenciones temporales para las personas que tienen "una condición médica grave", que no pueden ser vacunadas por haber contraído la COVID-19 en los seis meses anteriores o han tenido reacción adversa al fármaco, entre otras razones.