Australia, primer país clasificado para los cuartos de final de la Copa ATP

El equipo australiano, liderado por el joven Álex de Miñaur, ha sido el primero en clasificarse para los cuartos de final de la Copa ATP tras vencer a Canadá, finalista en la última edición de la Copa Davis de Madrid, por un contundente 3-0, y sin el concurso de Nick Kyrgios.



De Miñaur volvió a hacer vibrar al público local que asistió a la Pat Rafter Arena de Brisbane con una nueva remontada, esta vez frente al canadiense Denis Shapovalov, y venció por 6-7 (6), 6-4 y 6-2 para clasificar a su equipo a los cuartos de final.



Antes de este duelo, el australiano John Millman, quien remplazó a Nick Kyrgios como número dos, debido a que el de Canberra se encontraba "rígido y dolorido" según el capitán Lleyton Hewitt, hizo los deberes frente a Feliz Auger-Aliassime al ganarle por un contundente 6-4 y 6-2.



El equipo ´aussie´ quiso cerrar una nueva cita en la Copa ATP invicto, después de vencer en la primera jornada del grupo F a Alemania por 3-0, y los doblistas John Peers y Chris Guccione se afianzaron el tercer partido ante los canadienses Auger-Aliassime y Adil Shamasdin por 3-6, 7-6(3) y 10-8.



En ese mismo grupo y también en Brisbane, Alemania recurrió a la épica para doblegar a Grecia por 2-1. Stefanos Tsitsipas, derrotó por quinta vez al alemán Alexander Zverev, que acabó ofuscado tras cometer diez dobles faltas, en el primer duelo de la temporada entre dos jugadores 'top 10' por 6-1 y 6-4, para forzar el encuentro de dobles, tras haber ganado antes Jan-Lennard Struff a Michail Pervolarakis, por 6-4 y 6-1.



En el decisivo doble, la pareja germana compuesta por Andreas Mies y Kevin Krawietz, campeones de Roland Garros, salvó seis bolas de partido contra los griegos Pervolarakis y Tsitsipas para vencer finalmente por 3-6, 6-3 y 17-15.



Mientras, en Perth, en el Grupo D, volvió a mostrarse implacable y sentenció el enfrentamiento con los dos partidos individuales ante Estados Unidos para certificar su victoria (2-1)



El número dos Karen Khachanov aguantó la embestida del estadounidense Taylor Fritz en el primer set y consiguió llevarse el partido en la tercera manga con un resultado de 3-6, 7-5 y 6-1 en una hora y 52 minutos con solo 15 errores no forzados.



Su compatriota Daniil Medvedev, jugador revelación de la anterior temporada, no dejó rastro de John Isner, a quien venció por 6-3 y 6-1 en una hora, con solo dos errores no forzados y 24 golpes ganadores.



En el encuentro de dobles, Austin Krajicek y Rajeev Ram derrotaron a Medvedev y Khachanov, por 6-3 y 6-4 para maquillar el resultado.



En esa misma ciudad pero en el Grupo D, Italia se estrenó con victoria, después de caer en su debut frente a Rusia por un contundente 3-0, y se impuso a Noruega por un resultado global de 2-1.



El encargado de sellar el primer punto sería el número dos Stefano Travaglia quien no tuvo piedad con el noruego Viktor Durasovic al endosarle un doble 6-1 en menos de una hora.



Sin embargo, volvió a repetir hazaña el jugador nórdico Casper Ruud, quien acabó con el estadounidense John Isner en el primer partido, tras convertirse en el verdugo esta vez de Fabio Fognini, a quien venció por un doble 6-2.



Esta vez sí que formarían pareja el propio Fognini con Simone Bolelli, pareja acostumbrada a competir en el circuito de dobles, para conseguir el primer punto para la selección transalpina tras acabar ante el mismo Ruud y Durasovic por 6-3 y 7-6(3).



En el grupo C, Bulgaria logró la segunda victoria en esta competición. Esta vez al derrotar a Moldavia por por 2-1.



Grigor Dimitrov no dudó ante el número uno moldavo Radu Albot y lo superó por 6-2 y 6-3 en poco más de una hora, después de que su compatriota Dimitar Kuzmanov hiciera lo propio ante Alexander Cozbinov por 6-1 y 7-5.



Moldavia firmó su primera victoria en la Copa ATP después de que la pareja formada por Albot y Cozbinov se impusieran a Dimitrov y Alexandar Lazarov por 6-4 y 7-6(4).



El otro enfrentamiento del grupo fue el choque entre los equipos de Gran Bretaña, quien llegaba tras perder ante Bulgaria en su estreno, y Bélgica, que no había cedido un sólo punto en su prueba anterior ante Moldavia.



El veterano Steve Darcis sorprendió y sumó la primera victoria para Bélgica tras doblegar al Cameron Norrie por 6-2 y 6-4.



Sin embargo, el combinado británico no se rindió y cosechó la remontada tras las victorias, en primer lugar de Daniel Evans sobre David Goffin por un doble 6-4; y en segundo lugar con el punto logrado en el dobles que enfrentó a Jamie Murray y Joe Salisbury ante los belgas Sander Gille y Joran Vliegan, favorable para los británicos por 6-3 y 7-6(7).