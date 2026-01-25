logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Avanza Donovan Carrillo a la final

El patinador mexicano buscará ceñirse alguna presea en el Campeonato

Por El Universal

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Avanza Donovan Carrillo a la final

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ritmo de "Hip Hip Chin Chin", el mexicano Donovan Carrillo avanzó a la final del Campeonato Cuatro Continentes de patinaje artístico en Beijing, China. Carrillo, abanderado de México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, brilló en la ejecución de su programa corto varonil. Esto le valió una calificación de 74.00 puntos que le permitió apropiarse del catorceavo lugar de la clasificación general, además de asegurar su boleto a la final.

Para el patinador mexicano, este es el último ensayo de alto nivel antes de viajar a tierras italianas para escribir historia en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el Comité Olímpico Mexicano (COM) felicitó a Donovan Carrillo por su gran actuación en la competición: "Magnífica actuación en el programa corto del Campeonato Cuatro Continentes", destacó el COM. La acción en el hielo del Campeonato Cuatro Continentes terminará este domingo, 25 de enero, para cederle paso a la justa olímpica que se celebrará en Italia del 6 al 22 de febrero.

No solo el patinaje artístico tendrá presencia tricolor, la delegación mexicana también estará conformada por los esquiadores Allan Corona, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola y Regina Martínez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe recordar que Donovan clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno después de conquistar el tercer lugar del Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en septiembre del 2025 en Beijing, China, con 222.22 unidades.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate esperado
    Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate esperado

    Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián en un combate esperado

    SLP

    El Universal

    El hijo del Gran Campeón busca redimirse tras polémicas anteriores

    Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana
    Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana

    Dani Alves presume foto con playera de la Selección Mexicana

    SLP

    El Universal

    El exjugador de Pumas comparte imagen con jersey mexicano. ¿Qué mensaje transmitió?

    Tigres suma a Emma Watson como refuerzo estelar
    Tigres suma a Emma Watson como refuerzo estelar

    Tigres suma a Emma Watson como refuerzo estelar

    SLP

    El Universal

    Emma Watson, proveniente del Manchester United, jugará en Tigres durante el Clausura 2026. Conoce todos los detalles.

    México se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso de alto nivel
    México se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso de alto nivel

    México se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso de alto nivel

    SLP

    EFE

    Javier Aguirre busca poner a prueba a su equipo mexicano frente a un rival sudamericano de respeto.