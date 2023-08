Avanza Nigeria a octavos con empate

BRISBANE, Australia.- Nigeria se clasificó a los octavos de final del Mundial femenino de fútbol tras conseguir el lunes un empate sin goles frente a Irlanda.

Las africanas desafiaron los pronósticos al quedar segundas en el Grupo B con una cosecha de cinco puntos, uno menos que Australia. La goleada 4-0 que las coanfitrionas le propinaron a Canadá jugó a favor de Nigeria. Canadá, reinante campeona olímpica, se despidió al finalizar tercera con cuatro puntos.

“Cuando me enteré por primera vez de las rivales que nos tocaban en el grupo, simplemente no me creía que habíamos quedado en una zona tan fuerte”, dijo el seleccionador nigeriano Randy Waldrum.

Después de un insípido primer tiempo, las nigerianas pisaron el acelerador en el complemento en busca del gol que les hubiera dado el primer puesto en el grupo.

Las intervenciones de la arquera irlandesa Courtney Brosnan preservaron el 0-0. Irlanda se embolsó su primer punto en su primer Mundial.

A los 52 minutos, Brosnan se estiró para repeler el cabezazo de Uchenna Kanu.

Nigeria, que se ubica 40ma en el ranking de la FIFA, emergió invicta tras sus tres partidos en el grupo, incluyendo una victoria ante Australia. La marcha de las nigerianas es más sorprendente debido a las turbulencias que afectaron al equipo en la antesala del torneo. Dejaron a un lado un conflicto por el pago de premios, que aún no ha sido resuelto, para clasificarse a la fase de eliminación directa por tercera vez en su historia.