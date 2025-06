Azcárraga revienta a la Liga MX: "Prefiero fracasar con América que ser como los otros"

Las Águilas del América dejaron escapar, en el Clausura 2025 de la Liga MX, una oportunidad histórica, al poder convertirse en tetracampeones del futbol mexicano.

El equipo de André Jardine, que fue uno de los mejores en la fase regular, se quedó a un paso al caer ante Toluca, situación que generó tristeza entre los fanáticos, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Luego del doloroso resultado en el semestre, en el que el cuadro azulcrema tampoco pudo llegar al Mundial de Clubes de la FIFA, Emilio Azcárraga, dueño del equipo, levantó la voz y mediante sus redes sociales, aceptó la responsabilidad de los resultados, asegurando a la afición un trabajo intenso para volver a darle alegrías.

El texto de Azcárraga Jean en plataformas digitales, que llenó de calma a los aficionados, fue repetido recientemente por el empresario mexicano, quien, en un evento en la ciudad de Puebla, lanzó un dardo al resto de los equipos del balompié mexicano, aceptando el fracaso por no llegar al objetivo y asegurando que eso no lo hacen otros clubes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El América está para ganar títulos. Para nosotros, no ganar es un fracaso. Evidentemente, prefiero estar en el fracaso de no haber ganado un tetracampeonato que en lo que hacen otros. Hay que trabajar; la afición del equipo se merece mucho más. Debemos asumir la responsabilidad de ser mejores y empezar a competir en la Liga MX, Leagues Cup y Concacaf. No nos vamos a bajar de ese barco", mencionó para Televisa Puebla.

En ese sentido, el también dueño de Televisa recalcó el compromiso de los jugadores y jugadoras, quienes son conscientes de la presión que significa vestir la camiseta del América.

"La gente que trabaja en el América, los jugadores y jugadoras, entienden la responsabilidad y la presión de estar aquí. Por eso somos, por mucho, el equipo más importante de México", finalizo.