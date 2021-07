Azulejos reciben permiso para volver a Canadá

TORONTO.- Los Azulejos recibieron el viernes el visto bueno del gobierno canadiense para jugar en Toronto a finales de este mes.

El club de las Grandes Ligas obtuvo una exención a las restricciones fronterizas impuestas por Canadá con motivo de la pandemia.

Los Azulejos habían pedido al gobierno federal que les permitiera volver al Rogers Centre desde el 30 de julio, y querían una respuesta para el viernes.

"Después de dos años fuera, los Azulejos de Toronto vuelven finalmente a su casa en Canadá a partir del 30 de julio", destacó el equipo en un comunicado. "El club recibió una Exención por Interés Nacional de parte del gobierno federal, que permite disputar encuentros de las Grandes Ligas en el Rogers Centre, con la implementación de sólidos protocolos de salubridad".

Durante la campaña de 2020, abreviada por la pandemia, los Azulejos habían disputado sus duelos como locales en Buffalo, Nueva York. Comenzaron la presente temporada en Dunedin, Florida, antes de mudarse otra vez a Buffalo.

El gobierno canadiense no permitió que el equipo jugara en Toronto ante el riesgo de propagación de COVID-19, en vista de los viajes frecuentes que se requieren a Estados Unidos durante la temporada de béisbol.

"No hay lugar como el hogar", tuitearon los Azulejos.

Marco Mendicino, ministro de Inmigración de Canadá, dijo que la decisión se tomó en conjunto con la Agencia de Salud Pública del país, con el visto bueno de funcionarios provinciales y municipales.

Mendicino comentó que el plan incluye límites significativos a los individuos no vacunados, "quienes tendrán que someterse a una cuarentena modificada, no tendrán permiso de ir a ningún lugar distinto al hotel o el estadio ni tendrán interacción con el público en general".

Agregó que habrá un funcionario que vigilará el cumplimiento de las reglas por parte de cada equipo.

"Cualquiera que infrinja las estrictas condiciones verá revocadas sus exenciones y podría ser sujeto también de multas o acusaciones bajo la Ley de Cuarentena", advirtió.

La frontera de Estados Unidos y Canadá permanece cerrada para viajes no esenciales, si bien el primer ministro Justin Trudeau dijo esta semana que tales restricciones podrían levantarse a mediados de agosto.

Grandes Ligas requiere de una exención para que los peloteros y el personal aún no vacunados puedan participar en un partido en Canadá. A partir de este mes, los jugadores que han sido vacunados por completo y que cuentan con permisos de trabajo vigentes ya no están obligados a cumplir una cuarentena de 14 días a su ingreso a territorio canadiense, pero algunos equipos cuentan con peloteros que aún no se han vacunado.

La última vez que los Azulejos jugaron en el Rogers Centre de una capacidad de 49.000 aficionados fue el 29 de septiembre de 2019, una victoria de 8-3 sobre los Rays de Tampa Bay.