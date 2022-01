Badosa, candidata a título en Australia

MELBOURNE.- Paula Badosa tiene cartel de candidata al título en el primer Grand Slam de la temporada, y sus dos arrolladoras victorias hasta ahora en el Melbourne Park han confirmado su estatus.

Se estrenó el lunes con un triunfo 6-4, 6-0 ante Ajla Tomljanovic y el martes despachó 6-0, 6-3 a la italiana Martina Trevisan para alcanzar la tercera ronda y cuajar su mejor actuación en el torneo.

"Estoy muy orgullosa de mí misma. Hace un año estaba encerrada en una habitación. Y ahora estoy aquí jugando en la pista principal", dijo Badosa, quien venía precedida por la conquista de un título en el torneo de Sydney la semana pasada. "Estoy creciendo como persona y como jugadora día a día".

"No es fácil jugar como favorita. Es una experiencia nueva para mí, pero estoy disfrutándolo y soy feliz", añadió. "No voy a mentir, se sienten nervios, pero debo centrarme en misma. No tengo secretos".

Su rival de turno será la ucraniana Marta Kostuyk.

"Sé que me van a tocar partidos muy difíciles aquí. Nunca es fácil jugar como favorita. Es una nueva experencia, pero me voy a acostumbrado a ello".