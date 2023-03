Bajan precios para que afición vuelva al Corregidora

A-AA+

Tras un año de sanción, el Estadio Corregidora reabre sus puertas para los aficionados del Querétaro en el marco del partido correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2023 frente a Juárez FC.

Aunque se enfrentan dos equipos que están fuera de zona de repechaje y que no son protagonistas del torneo, la directiva de Gallos Blancos es consciente de que esta tarde será especial y además de anunciar a Ronaldinho como invitado de lujo, decidió rebajar los precios de los boletos para este partido, a comparación de la última vez que estuvieron a la venta para el duelo contra el Atlas, en aquella trágica tarde que derivó en la sanción que hoy ya no existe en Querétaro.

Esa vez, el boleto más barato costó 240 pesos, mientras que el más caro escalaba hasta los mil pesos mexicanos. Ahora, a través de una publicación en redes sociales,

compartieron la lista de precios y el cambio es significativo: la entrada más accesible tiene un valor de 210 pesos (Corner Oriente Alto), mientras que un lugar en la Platea Sur del

estadio mundialista cuesta 550 pesos.

"Volvemos al Corregidora y no queremos que nadie se quede fuera" es otro de los mensajes que estampan en redes sociales.

Asimismo, a través de un comunicado de prensa confirmaron que aquellos aficionados que contaban con el 'BonoGallo' podrán utilizarlo en los partidos que restan como locales, y a falta de seis partidos (Gallos tiene pendiente el juego de la jornada 4) Querétaro tendrá cuatro de ellos en casa ya que recibirá a Cruz Azul, Pumas, Tigres y Pachuca.