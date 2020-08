Bale y James, ignorados por Zidane para la Champions League

La lógica indica que, para remontar al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid deberá echar mano de todo su arsenal, pero no lo hará.

Como ya es costumbre, los merengues afrontarán su siguiente partido sin Gareth Bale y James Rodríguez, dos elementos cuya ausencia se ha vuelto una constante, aunque, se presumía, este viernes serían alternativas para romper el esquema de Pep Guardiola.

Zinedine Zidane presentó la lista de 24 futbolistas que viajarán a Inglaterra; si bien la omisión del galés y del colombiano es un patrón en sus convocatorias, llamó la atención que no les fuera reservado un boleto de avión, especialmente por algunos nombres que sí figuran.

Sergio Ramos emprenderá la travesía a Manchester basado sólo en su condición de capitán, ya que no es elegible para jugar debido a que se encuentra suspendido. Con él, son ocho defensores considerados por "Zizou", cifra alta para el duelo que se anticipa.

Por ahora, el alto salario del "expreso de Gales" lo priva de enfundarse en otra camiseta, por lo que se encamina a cumplir su contrato en Valdebebas (expira en 2022), pero James podría estar ante sus últimas horas como merengue, con el Atlético de Madrid como salida más viable.

Los hombres encargados de buscar darle la vuelta al 1-2 del Santiago Bernabéu son: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube, Dani Carvajal, Éder Militao, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Ferland Mendy, Javi Hernández, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco, Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vázquez, Luka Jovic, Marco Asensio, Brahim Díaz, Vinicius Jr. y Rodrygo.