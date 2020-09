Barcelona apuesta a un encuentro cara a cara con el astro argentino

MADRID.- El Barcelona apuesta sus fichas a un encuentro cara a cara con Lionel Messi para convencerlo de que se quede.

Se anticipa un contacto esta semana con el padre de Messi, quien también es su agente, en Barcelona. Pero el club confía en poder tener además una reunión con el astro argentino.

Messi recibió una oferta para extenderle el contrato por dos años, informó a la Associated Press un personero del club al tanto de la situación. La persona habló con la condición de no ser identificada debido a que no estaba autorizado a dar declaraciones sobre el tema.

El contrato mantendría a Messi hasta la temporada 2022-23. Ambas partes habían alcanzado un acuerdo en casi todo hace unos meses, según el personero del club.

Club y jugador no han entablado contacto desde que el crack remeció al mundo del futbol con su decisión de marcharse. Tomó la decisión 11 días después del final de la temporada, marcada por el monumental fiasco de la derrota 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La debacle el 14 de agosto coronó una pésima campaña para los azulgranas, su primera sin títulos desde 2007-08.

Messi apeló a la cláusula de su contrato que le permite desligarse del club sin costo alguno al final de la temporada. Pero el Barcelona sostiene que ese claúsula expiró en junio. Los representantes de Messi argumentarían que el final del curso se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.