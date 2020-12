Barcelona-Juventus, dónde y cuándo ver el partido

Barcelona y Juventus se enfrentan el martes en un choque por el liderato del grupo G de la UEFA Champions League, en un partido marcado por el duelo de titanes entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con los dos equipos clasificados para octavos de final, el conjunto azulgrana lidera la llave con 15 puntos, tres más que la Juve por lo que le valdría con un empate para mantener su posición. Incluso una derrota podría por menos de dos tantos le valdría, tras su victoria 2-0 en la ida en Turín cuando un Barça liderado por Messi, se impuso a una Juve sin Cristiano Ronaldo.

El luso se perdió aquel encuentro tras dar positivo al Covid-19, pero el martes estará el Camp Nou para renovar su particular duelo con Messi, el hombre junto al cual ha marcado la historia del fútbol en los últimos años. Los jugadores que se han repartido los Balones de Oro entre 2008 y 2017 volverán a verse las caras, aunque ambos parecen llegar en diferente forma a este importante duelo.

