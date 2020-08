Barcelona no está dispuesto a negociar la salida de Messi

MADRID.- El Barcelona está firme en su intención de mantener en sus filas a Lionel Messi, y no facilitará la salida del astro argentino.

Medios españoles informaron que Messi ha establecido comunicación con el equipo para tratar de resolver la situación, pero el Barcelona confirmó a The Associated Press el sábado que no negociará para permitir que la estrella abandone el club antes de que su contrato expire el próximo año.

No se espera que Messi se presente en las instalaciones del club este domingo para someterse a pruebas previstas de coronavirus, una obligación para todo el plantel antes de que los entrenamientos puedan reanudarse la próxima semana, de acurdo con la radioemisora catalana RAC1.

Hace unos días, Messi dijo que quería invocar una cláusula de su contrato que le permitía marcharse al término de la temporada, pero el equipo considera que la cláusula ya había expirado.

Puede que se produzca una larga batalla legal debido a que se prevé que el delantero de 33 años diga que la cláusula era válida hasta el término de la temporada, que se alargó a causa de la pandemia de coronavirus.

En tanto, el Barcelona no está dispuesto a ceder al jugador, y menos de forma gratuita. El contrato de Messi, que expira en junio de 2021, tiene una cláusula de rescisión de 700 millones de euros (831 millones de dólares). El argentino ha estado con el club durante casi dos décadas, guiándolo a más de una treintena de títulos y conquistando la mayoría de los récords individuales.

Los medios españoles dijeron que Messi y su equipo de abogados contactaron al club hace unos días para discutir la situación. El argentino había anunciado su intención de marcharse enviando un burofax, un documento certificado similar a un telegrama.

Se reportó que el presidente del Barcelona Josep Bartomeu trató de reunirse con el jugador luego de que se anunció su decisión de irse. Posteriormente, dijo que estaba dispuesto a renunciar si era lo que se necesitaba para que Messi se quedara, y si el seis veces ganador del Balón de Oro admitía que la presencia del presidente en el club era la razón por la cual quería irse.

También hubo reportes de que Messi habló con el nuevo técnico Ronald Koeman antes de tomar su decisión.

El argentino no ha hablado públicamente desde la vergonzosa derrota por 8-2 contra el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones el 14 de agosto, una de las peores derrotas en la carrera del delantero y en la historia del club.

Messi fue franco en torno a su molestia por algunas decisiones del club esta temporada, la primera que termina sin ningún título para la entidad "blaugrana" desde la de 2007-08.

La estación de radio española SER informó el sábado que el Barcelona iba a rescindir su contrato con su actual bufete de abogados, debido a que también trabajaba para Messi.

Los entrenamientos se reanudarán el lunes, previo al arranque de la temporada de La Liga española en el segundo fin de semana de septiembre.