Barcelona y PSG subastan camisetas en apoyo a fundación Xana de Luis Enrique

Fundación Xana brinda apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves

Por AP

Octubre 01, 2025 06:05 p.m.
A
BARCELONA, España (AP) — Barcelona y Paris Saint-Germain subastarán las camisetas que sus jugadores usaron en el partido de la Liga de Campeones el miércoles para ayudar a la fundación de la fallecida hija de Luis Enrique.

Xana, la hija del entrenador del PSG, murió a los nueve años en 2019 tras luchar contra un tipo de cáncer de hueso.

Los jugadores del PSG llevaron el logo de la Fundación Xana en sus camisetas, que serán subastadas con "la totalidad de los ingresos" destinados a la fundación.

Barcelona indicó que los ingresos de la subasta de sus camisetas irán al programa Pulseras Blaugrana, que luego hará una donación a la fundación de Xana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fundación liderada por Luis Enrique proporciona apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves y a sus familias.

Luis Enrique jugó para Barcelona y más tarde entrenó al club catalán.

Fundación Xana brinda apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves

