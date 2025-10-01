Barcelona y PSG subastan camisetas en apoyo a fundación Xana de Luis Enrique
Fundación Xana brinda apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves
BARCELONA, España (AP) — Barcelona y Paris Saint-Germain subastarán las camisetas que sus jugadores usaron en el partido de la Liga de Campeones el miércoles para ayudar a la fundación de la fallecida hija de Luis Enrique.
Xana, la hija del entrenador del PSG, murió a los nueve años en 2019 tras luchar contra un tipo de cáncer de hueso.
Los jugadores del PSG llevaron el logo de la Fundación Xana en sus camisetas, que serán subastadas con "la totalidad de los ingresos" destinados a la fundación.
Barcelona indicó que los ingresos de la subasta de sus camisetas irán al programa Pulseras Blaugrana, que luego hará una donación a la fundación de Xana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La fundación liderada por Luis Enrique proporciona apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves y a sus familias.
Luis Enrique jugó para Barcelona y más tarde entrenó al club catalán.
no te pierdas estas noticias
Barcelona y PSG subastan camisetas en apoyo a fundación Xana de Luis Enrique
AP
Fundación Xana brinda apoyo médico, social y emocional a niños con enfermedades graves
Jannik Sinner se corona en el Abierto de China
AP
Emma Navarro da la campanada al vencer a la favorita Swiatek en el torneo WTA 1000. Conoce más detalles sobre este emocionante enfrentamiento y quiénes avanzan en la competencia.
Empate 2-2 entre México y España en Mundial Sub-20
EFE
México y España se enfrentan en un vibrante empate en Santiago