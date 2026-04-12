Barsa se acerca al título de liga

BARCELONA.- Lamine Yamal aseguró la victoria el sábado 4-1 del Barcelona sobre el Espanyol al asistir a Ferran Torres para un doblete, y el líder de La Liga dio otro paso hacia la revalidación del título.

Yamal dio el pase para que Ferran anotara a los 10 y 25 minutos, antes de que el prodigio adolescente garantizara el triunfo al 87, cuando el Espanyol amenazaba con empatar. Marcus Rashford hizo el cuarto para los locales en el Camp Nou al 89.

Barcelona aprovechó el empate 1-1 del Real Madrid en casa ante el Girona el viernes para ampliar a nueve puntos su ventaja sobre su máximo rival, con siete jornadas por disputarse.

Barcelona y Madrid intentarán sobreponerse a sus derrotas en los cuartos de final de la Liga de Campeones en sus próximos partidos, después de que el Barcelona perdiera 2-0 ante el Atlético de Madrid y el Madrid cayera 2-1 ante el Bayern Múnich esta semana.

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Mientras el Madrid viaja a Alemania con una racha de tres partidos sin ganar, el ataque del Barcelona parece funcionar mientras se dirige a la capital de España necesitando una gran victoria para avanzar a las semifinales europeas.

Los aficionados del Barcelona corearon "¡Sí se puede!" después del partido con su equipo jugando en el Atlético el martes.

"Hasta que no la ganemos, LaLiga no esta sentenciada, pero si es verdad que depende de nosotros, y hay que seguir sumando de tres en tres. Ahora podemos centrarnos en el partido de la Liga de Campeones", señaló Ferran sobre la apuesta del Barcelona por repetir como campeón de España.

Yamal, de 18 años, lidera al Barcelona tanto en goles (22) como en asistencias (18) en todas las competiciones esta temporada.

Además, impuso otro récord de precocidad. Se convirtió en el futbolista más joven en sumar 100 apariciones en La Liga, a los 18 años y 272 días.

Ello venció la marca previa de Bojan Kric, quien disputó su centésimo encuentro a los 20 años.

Otros récords de Yamal incluyen el del jugador más joven en debutar y anotar en La Liga.