Barsa vence al Osasuna

BARCELONA.- Robert Lewandowski y Ferran Torres anotaron en los últimos minutos en la victoria el sábado 2-1 del Barcelona en Osasuna, que dejó al equipo de Hansi Flick con la posibilidad de proclamarse campeones de la liga española este fin de semana.

Barcelona abrió una brecha de 14 puntos sobre el Real Madrid con cuatro jornadas por disputar después de este fin de semana. Madrid debe vencer el domingo al Espanyol para evitar que el Barcelona asegure su segundo título consecutivo de La Liga.

Una victoria del Madrid prolongaría la lucha por el título una semana más, cuando Barcelona reciba al Madrid en otro "Clásico".

El suplente Marcus Rashford encontró a Lewandowski y envió un centro para que el delantero rematara con un potente cabezazo a los 81 minutos.

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Eso desató una ráfaga de goles en los minutos finales. Torres añadió un segundo gol cinco minutos después, y Raúl García cabeceó uno para Osasuna al 89.

Entre cerrarlo ahora o tener la oportunidad de hacerlo con una victoria sobre el Madrid en el Camp Nou, Torres dijo que estaba bien con celebrar un título desde su casa el domingo si el Madrid tropieza ante el Espanyol.

Flick dijo que sus jugadores "estaban celebrando" en el vestuario en el estadio de El Sadar.

El portero del Barcelona Joan García realizó dos atajadas clave en la primera parte para mantener el marcador sin goles. El delantero de Osasuna Ante Budimir también estrelló un balón en el poste antes del descanso. Fue apenas la tercera derrota para el Osasuna, décimo clasificado, en Pamplona en la liga esta campaña.