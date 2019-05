Batea manager de los Red Sox a Donald Trump

El manager Alex Cora no se unirá a los Red Sox el jueves cuando visiten al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para celebrar la victoria en la Serie Mundial del año pasado. Cora dio a conocer que se no se sentiría cómodo de hace el viaje, dado que para él existe un mal tal trato de la administración del presidente de Estados Unidos para su natal Puerto Rico.

El manager considera, que desde la Casa Blanca no se ha hecho lo suficiente para su país que en 2017 fue azotado por el huracán María. "Es bastante difícil ir a celebrar donde estamos. Prefiero no ir y ser consistente con todo", dijo Cora.