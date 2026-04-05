Bayern le da la vuelta al Freiburg 3-2

Lennart Karl anotó en el noveno minuto del tiempo añadido para completar una dramática remontada para que el Bayern Munich venciera el sábado 3-2 al Freiburg, manteniendo a su equipo en camino hacia el título de la Bundesliga.

El Freiburg se encaminaba a una sorpresiva victoria tras mantenerse arriba 2-0 hasta los 81 minutos, antes de que los jóvenes mediocampistas del Bayern cambiaran el partido: Tom Bischof, de 20 años, marcó dos veces con disparos rasos desde larga distancia, y Karl, de 18 años, empujó a la red un centro raso de Alphonso Davies para darle la vuelta al encuentro. Harry Kane se perdió el partido por un problema en el tobillo de cara al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid la próxima semana. Nicolas Jackson estaba suspendido, por lo que Serge Gnabry tuvo la misión de liderar el ataque del Bayern.

La defensa del Bayern tuvo la culpa en el gol inicial del Freiburg, al darle a Johan Manzambi mucho espacio para recortar desde la banda izquierda y sacar un potente disparo que superó a Manuel Neuer.